El Barça Lassa es desfà a Moscou en el tram final (92-78)

El Barça Lassa tornarà de Moscou amb les mans buides i amb la sensació de rebre més càstig del que mereixia. Una derrota al cap i a la fi és una derrota, però l’equip s’ha mostrat ferm i no ha decaigut ni quan el CSKA ha tibat la corda, en diferents fases del partit. Però, quan tot apuntava a un final a cara o creu (75-75, 36’), el talent del rival ha aparegut per teixir un parcial de 13-0 que ha enviat directament a la lona els de Sito Alonso. La derrota (92-78) ha evitat que els blaugrana s’hagin acostat a la zona de play-off.

De Colo i els rèdits a partir del rebot ofensiu li han donat la iniciativa als russos, però l’equip es mantenia a prop, amb protagonisme per a Sanders, fent mal al pal baix. L’equip, intens en defensa i incomodant l’atac rus en 5x5, ha arribat a posar-se per davant en el marcador a meitat de segon quart (33-36, 15’). Aquí, el CSKA ha optat per canviar la seva estructura i amb petits i Clyburn en posició de quatre, ha apujat la intensitat a la primera línia, fet que provocat pèrdues i ha facilitat el joc a camp obert dels locals (43-37, 19’).

A la tornada dels vestidors, Heurtel ha assumit el pes en atac, castigant la defensa de Sergio, i amb el control del rebot i la defensa ha posat l’alè al clatell al CSKA (52-51, 26’), però els russos han tornat a tibar la corda amb triples de Higgins i Clyburn per col·locar la diferència a tocar dels deu punts. Amb Pressey molt agressiu sobre De Colo i Hanga inspirat en atac, el Barça Lassa ha restablert la igualtat (75-75). Els russos han trobat inspiracions (Sergio, De Colo o Sergio) i els blaugrana han anat acumulant errors fins a tirar la tovallola.

Seraphin i Heurtel han estat els millors blaugrana amb 11 punts cadascun.