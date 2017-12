Ho dona tot, ni un retret

La Penya no es va poder endur el botí de Màlaga, tot i desgastar-se fins al límit. Les limitacions d’efectius li va fer arribar massa just al moment final i es va desinflar en els darrers dos minuts. L’Unicaja tallava una ratxa de sis derrotes seguides.

Sense Richard –encara als Estats Units fent-se el visat– i sense Birgander –amb gastroenteritis es va quedar a la banqueta– la Penya va haver de recórrer ràpidament a tots els seus efectius. Quan només s’havien jugat quatre minut i mig va debutar a l’ACB el júnior Joel Parra (6-9). En aquesta fase i fent parella amb Gudul, els malaguenys es van despertar gràcies a Salin, que va fer una demostració de tir (13 punts) i va liderar un parcial de 15-0 que va deixar glaçada la Penya (21-9). Els verd-i-negres, però, van reaccionar amb un bon treball col·lectiu en defensa que va dinamitar el potencial de l’Unicaja. Els de Diego Ocampo, amb un Jordan dominador dins la pintura, va anar retallant la renda per arribar al descans amb el partit obert (36-33).

La sortida del vestidor es preveia clau i l’Unicaja va marcar territori amb un 8-0 (44-33). Però els verd-i-negres es van tornar a enganxar al matx. Dos triples seguits de Vidal acostaven la Penya (57-54) i fins i tot Xabi López-Arostegui va disposar del triple per empatar però el tir no va entrar. A partir de llavors, la lesió de Dimitrijevic va limitar encara més les rotacions i, tot i els grans partits de Wayns i Kulvietis –sostre de punts a l’ACB–, va ser insuficient perquè l’Unicaja va posar una marxa més en el tram final amb cistelles de qualitat i la Penya ja no va poder seguir.