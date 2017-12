Arriba a la sisena (60-64)

A la sisena ha estat la vençuda i el MoraBanc Andorra (5-6) ha guanyat aquest vespre el seu primer partit lluny dels Pirineus. Ho ha fet agafant-se a l’enfrontament malgrat no tenir mai ni ritme ni encert, anant a remolc del Guipúscoa i encomanant-se a la determinació de Jaka Blazic en el darrer quart –parcial de 13-23 amb 9 punts i 8 rebots de l’eslovè.

L’equip ha arrencat amb poca intensitat ofensiva (7-0) i això l’ha acabat portant a un desencert que no s’ha tret de sobre en tota la primera meitat. Els locals, dominant el rebot en totes dues cistelles i molt verticals en la transició ofensiva, han penalitzat la defensa desorganitzada andorrana (12-6). I encara bo de les pilotes perdudes del Guipúscoa (16-9, 10’), fet que s’ha accentuat en el segon quart. Però els tricolor, que tot i les rotacions constants no han trobat un cinc que li donés joc i regularitat en les prestacions (23-18, 15’), no n’han tret profit perquè han treballat poc els seus atacs. Amb tot, un 0-6 final ha situat el 28-26 del descans amb els dos equips per sota del 30% d’encert.

Els de Joan Peñarroya han entrat molt millor al partit després de la represa, amb més ritme ofensiu (36-36, 24’), però la tercera falta de Jaime Fernández els ha fet perdre criteri en el joc i els bascos, penalitzant molt el deficient rebot defensiu andorrà, han obert una petita escletxa (47-41, 30’). Però l’equip no ha descansat en defensa i la determinació de Blazic li ha permès recuperar el dèficit (47-47), si bé la inspiració de Chery ha obligat a fer un nou sobreesforç (58-52, 36’). Una rèplica concretada en la tenacitat de Blazic (58-59 a 2:29) i completada amb dues finalitzacions de Karnowski, dos tirs lliures de Jaime Fernández a quinze segons del final i un rebot defensiu de l’eslovè infatigable nou segons després.

El proper partit dels tricolor serà dimecres contra el Cedevita croat, a casa (20 h), en un matx determinant pel futur en l’Eurocopa.