Sempre a remolc (91-93)

El FC Barcelona Lassa (8-3) ha perdut aquest vespre en la pròrroga contra l’Iberostar Tenerife (91-93) en un enfrontament en el que ha anat sempre a peu canviat, a rebuf d’un rival que l’ha trossejat carregant el rebot ofensiu i que, sense Thomas Heurtel (absent per un cop a la cuixa) l’ha tret reiteradament de sistema. Navarro amb 22 punts ha estat el millor blaugrana i Mateusz Ponitka, amb 28, 10 rebots i 8 faltes rebudes (38 de valoració), el millor del partit.

L’Iberostar ha sortit amb molta més energia al camp, i tant Ponitka com Tobey se n’han fet un fart, de desguarnir la defensa blaugrana, molt mancada en la protecció de la zona. Mossegant el rebot ofensiu, tant l’aler com el pivot han donat la iniciativa als canaris (11-20, 7’). Sense ajudes defensives dels homes grans ni rebot per córrer i amb un atac posicional desendreçat (Pressey), al final del primer quart els visitants dominaven 17-25. Les rotacions (Ribas, Sanders, Oriola i Tomic) han rehabilitat momentàniament la defensa i del desencert provocat els blaugrana n’han tret punts (22-25). Però les tornades de Ponitka i Tobey han compensat els canaris, de nou des del rebot ofensiu (28-34). A remolc, l’aplicació defensiva en la primera línia, amb Sanders expeditiu, ha permès el Barça anar al descans amb 36-38.

El seu exemple ha estat seguit pels companys en la represa, però tot i situar-se al davant (42-38) i atacar amb més criteri i fluïdesa en la passada, no hi ha hagut manera de desempallegar-se de l’Iberostar, obstinat i efectiu en el rebot a cistella contrària i amb Ponitka i Abromaitis governant el joc sense pilota (53-52, 27’). Les rotacions no han canviat el ritme però tampoc l’han frenat, i s’ha trobat encert en el triple (65-61, 32’). La pistonada s’ha perdut després, quan han tornat els teòrics titulars, i l’aler polonès, ara per la línia de fons, ha tornat la iniciativa als de Katsikaris (65-66, 35’). Les vacil·lacions es podien tocar, i ha estat Navarro qui ha hagut d’aguantar l’equip (72-73). I replicar després un moment d’inspiració de Vasileiadis (del 72-75 al 77-77 a 1:05), però ni ell ni ningú ha pogut evitar la pròrroga. Un temps afegit en el que el Barça ha anotat des del tir lliure (Navarro) i l’Iberostar a cop de triple (Vasileiadis) i que Rodrigo San Miguel ha definit amb una penetració a un segon i mig de la fi.

El proper partit dels blaugrana serà dijous a la pista del Madrid (20.45 h) en l’Eurolliga.