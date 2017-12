Mala peça al teler si Juan Carlos Navarro ha de ser qui canviï el ritme del partit. La qualitat de Navarro val per consolidar iniciatives, tal com va passar a Saragossa fa nou dies, però difícilment donarà per rearmar l’equip quan aquest és governat pel rival.

El Barça va haver d’assaltar ahir l’Iberostar sense Thomas Heurtel (baixa per un fort cop a la cuixa) i amb Phil Pressey ordenant els atacs els blaugrana van passar angúnia per donar sentit al joc. Van jugar sempre a peu canviat, orfes de rebot i mancats de la transició ofensiva que el fa sentir bé. El joc a camp obert va trobar-lo amb la defensa en primera línia que li va donar Rakim Sanders, i amb ell va tenir els seus millors moments, a cavall del primer i el segon quart i tornant dels vestidors, en el tercer. Primer li va servir per no perdre el fil del partit –cedia 11-20 després de set minuts– i en la segona meitat, per agafar momentàniament la iniciativa (51-48, 26’). Però l’aler nord-americà va tenir un problema al peu i sense ell el partit va tornar allà on volia l’Iberostar (65-66, 35’). El Barça no és un equip amb patrons col·lectius de joc agafats, i quan les circumstàncies li alteren les rotacions, quan el rival el fa anar a remolc, els arguments per guanyar se li enderroquen.

Ahir l’Iberostar va disposar de les seves febleses de cap a cap, trossejant-lo en el rebot ofensiu –19 punts en segona opció per als canaris– i desguarnint-li una defensa mancada d’ajudes i apàtica en el costat allunyat de la pilota –48 dels 93 punts encaixats van ser a la zona. Tobey i Ponitka, Ponitka i Abromaitis, Ponitka i Vasileiadis. El polonès va ser el factor diferencial del partit i Navarro va replicar el grec en l’últim quart (del 72-75 al 77-77 del temps reglamentari) i en la pròrroga, però en la darrera acció San Miguel va superar Pressey en l’un contra un en una acció frontal i ningú va sortir-li al pas, en un sumari precís del que havia estat el partit.