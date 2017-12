Clàssic d’afligits

Si l’ha tingut mai, el temps al Barça se li escapa com l’aigua de les mans.

D’aquí al 16 de gener, un mes, el programa europeu inclou cinc dels set partits lluny del Palau Blaugrana –a Madrid, Vitòria, Moscou (Khimki), Atenes (Panathinaikòs) i València–, i rebrà l’Unicaja dimecres vinent i el CSKA el primer dijous del 2018. I amb quatre victòries en onze partits la seqüència imminent adquireix un relleu important, decisiu si els objectius són màxims.

El Barça ja ha badat prou i li cal guanyar sense discriminar rivals, tràngols ni ocasions. Li urgeix consolidar els mecanismes defensius en el joc per parelles i dilatar el seu atac posicional involucrant-hi més jugadors. I li és igualment determinant començar amb un to i una intensitat elevats. Entre unes coses i les altres reforçarà la seguretat en si mateix i lluitarà pel triomf amb la mentalitat i la tranquil·litat amb què es poden jugar els finals ajustats. El Barça va vèncer fa un mes al Palacio en la lliga (80-84), i si no hi ha imprevistos tant Heurtel (contusió a la cuixa) com Sanders (procés gripal) seran en la partida.

De lesió en lesió