Poc joc, cap resultat

La temporada és desenvolupament, però no hi ha equip que avanci sense guanyar i, si bé mirar la classificació li fa més nosa que servei al Barça, aquest és club indissociable dels resultats.

Deia Sito Alonso abans de jugar contra el Madrid que “s’ha d’estar perfecte en els moments en què ens hem de jugar les coses.” En l’Eurolliga cada jornada se n’hi juguen, de coses. Moltes, i mentre això passa el Barça és exactament a l’altre hemisferi on habita la perfecció i amb l’aritmètica equivocada, guanyant un partit de cada tres. Fa un pas endavant i tres enrere, és un equip tremendament agitat.

Els cinc primers minuts d’ahir van ser-ne la conseqüència. Obsessionat a protegir la pintura, va perdre tot el rebot defensiu i només el va salvar el desencert del Madrid (0/6), que, és important no perdre la perspectiva, tampoc està per a festes. Al davant, la tensió eren pilotes perdudes (4). Superat el primer tràngol, el segon cop de realitat: Campazzo deixant en evidència la defensa del joc per parelles que implica Heurtel (8-4, 5’). Amb el Madrid arreplegant-se al voltant de Séraphin cada vegada que el francès intercedia en atac, l’assalt posicional blaugrana va quedar despullat. Amb les rotacions, amb defensa, finalment va entrar en partit.

La fireta dels primers deu minuts (15-15) va transformar-se en fluïdesa ofensiva en els següents deu. Tímidament, el Barça va avançar-se (17-20), però Carroll i Felipe, sempre amb el bloqueig central per jugar o finalitzar, van donar als de Pablo Laso un primer moment d’inspiració (28-22). Sense lucidesa per localitzar avantatges entre la defensa de canvis local (31-24), Heurtel va rehabilitar l’equip sent Heurtel, anant per lliure. La perpendicularitat de Navarro va acabar de fer el fet i els blaugrana no van perdre prematurament el fil (40-38).