Núvols negres

Per segon cop en el present curs, el Barça Lassa ha enllaçat tres derrotes en l’Eurolliga. Una situació que el deixa realment tocat en la persecució de l’objectiu del play-off. No és només que ja el torni a tenir a dos triomfs, igual que després de la dolorosa derrota a Bamberg, de fa un mes, sinó que el setè està a tres. I això vol dir que, mentre que els de Sito Alonso no troben la fórmula per arrencar, la resta d’equips van fent, a poc a poc, camí. De fet, a hores d’ara només hi ha tres equips en el torneig amb menys triomfs i tots tres li podrien igualar el balanç avui.

Amb 18 partits encara per jugar, és temerari posar l’equip al llindar del precipici, però el canvi de dinàmica és urgent. Els resultats no han arribat, tot i el calendari propici –de les 12 primeres jornades, 7 al Palau–, i ho ha acabat de rematar el mal rendiment com a foraster. De fet, és l’únic equip que encara no s’ha estrenat aquest any a fora.

El passat