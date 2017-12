Quan falla la defensa

En dotze jornades el FC Barcelona Lassa ha guanyat quatre partits i en els altres vuit ha perdut tot i anotar 77,3 punts de mitjana, una xifra prou bona per imposar-se als contrincants. De fet, si en els quatre triomfs que té els hagués anotat no hauria perdut i, per exemple, l’Olympiacòs (9-3 de balanç), el Brose (6-6) i l’Unicaja (4-8) no arriben als 77 punts per partit. El problema en les derrotes és que n’encaixa 85,5, més de 20 dels que rep quan guanya.

El dia i la nit