El Cadí assalta Vitòria i s’enganxa a la copa

El Cadí la Seu va assaltar una de les pistes més complicades de la Lliga Femenina i encara té possibilitats matemàtiques de ser a la copa. Per la seva banda, el Femení Sant Adrià ja sap que, si guanya avui, obtindrà el bitllet. El Cadí va trencar la igualtat que hi havia hagut fins al 21-21 amb Díaz (10 punts) i Richards (6) de referents –25-34 en el descans–. En el segon temps s’hi va afegir Ramírez, que es va acostar a les dobles figures (16 punts i 8 rebots), i l’equip no va permetre mai que les vitorianes inquietessin, amb rendes sempre per sobre dels 10 punts.