Una fragilitat mai vista

Des de fa un grapat de cursos, el Barça Lassa ha tingut en la solvència al Palau un dels trets identificatius més marcats. També a Europa, per bé que el nou format de l’Eurolliga –i l’anterior del Top 16– dificulta acreditar un full de serveis tan impol·lut com per exemple una dècada enrere. Enguany, els blaugrana no hi troben la regularitat (8-6 entre els dos tornejos), i alternen exhibicions magnífiques amb desfetes sense explicació. I en aquesta trajectòria titubejant, sobta la patacada reiterada en la Lliga Endesa i contra rivals amb menys potencial i recursos. Un fet gens habitual i que ha provocat un cert desencís entre els aficionats. Com a mostra, contra l’Herbalife, la segona entrada més fluixa d’aquest curs (3.974).

La comparació