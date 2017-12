Sense miralls de la casa

Els júniors d’or, els nascuts el 1980, van marcar un abans i un després en el bàsquet contemporani en guanyar el mundial de Lisboa. Però, tot i haver passat ja 19 anys, encara molts clubs busquen la generació perduda. Al Barça, el salt de Navarro i Pau Gasol del planter al primer equip va donar sentit a invertir fort pel planter però des de llavors hi ha hagut un desert. Les urgències per treure joves de la base han estat constants amb molts projectes, però tots es van quedar a mig camí. A Màlaga la situació s’ha viscut igual. No han sabut generar més referents o els que han tingut han volat massa aviat. D’aquella generació d’or, dels del 1980, al Martín Carpena hi havia tres pilars: Carlos Cabezas, Berni Rodríguez i Germán Gabriel. Des de llavors, els aficionats malaguenys no han tingut més miralls. En podien haver tingut algun, com ara Àlex Abrines, però va agafar el bitllet tan ràpidament com ho va fer Marc Gasol al Barça quan va marxar a Girona. I què és el que ha passat durant aquests 19 anys perquè no hagin sortit joves del planter de l’Unicaja?

El 1999 el club andalús abandonava el Ciudad Jardín per anar a la seva nova casa: el Martín Carpena. La inversió econòmica, amb la caixa andalusa invertint any rere any carretades d’euros, ha estat com llançar els diners. El responsable del bàsquet de base malagueny des de fa més de 30 anys és Ramón García. Com a director del planter, diuen els que hi entenen que, amb les possibilitats que ha tingut, ho ha treballat tot poquet. Referent andalús en formació però no d’èxit en un àmbit espanyol. Això també ho ha vist el club, que ha fet un moviment estratègic i elegant per evitar el seu adéu situant Paco Aurioles, tècnic del júnior, com a director esportiu del planter. O sigui, que és qui mana a l’ombra. A tres carrers del pavelló hi ha la residència de l’Unicaja, un centre on des de fa cinc temporades es va decidir deixar d’invertir en forans. La presència de jugadors africans i europeus era habitual però l’esforç no servia per treure’n rèdit. En els últims anys han volgut recuperar les arrels i apostar per gent que despunti en territori estatal. Fitxar poc però fer-ho bé. L’última perla és Ignacio Rosa, fill de l’exjugador de l’ACB Juan Rosa (Jerez), encara en edat júnior, o el cadet Rubén Domínguez, número u de la seva generació. Com a curiositat, en el planter de l’Unicaja també juga Alessandro Scariolo, fill del seleccionador espanyol.

Sense filial a la LEB