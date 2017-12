Amb urgències

El Barça torna a tenir un examen exigent, i aquest cop contra un rival també molt necessitat i alhora perillós. Arriba al Palau Blaugrana a intentar generar dubtes, amb l’objectiu de posar-se per davant al primer quart i fer encara més llenya per al foc blaugrana. Els de Sito Alonso necessiten imperiosament tallar la ratxa de quatre derrotes seguides entre ACB i Eurolliga i sobretot donar una altra imatge de més solidesa, agressivitat i intensitat davant la seva afició. El desplaçament divendres a Vitòria serà una altra prova per sumar un triomf després de 17 derrotes en els últims 18 desplaçaments europeus. Però per anar-hi amb confiança cal no fallar avui. L’Unicaja, per la seva banda, arriba en un moment delicat tot i tallar en l’últim partit, contra el Khimki (93-84), una ratxa de cinc derrotes seguides. Els andalusos tenen com a prioritat entrar a la copa del Rei, de la qual ara mateix són fora, i busquen la regularitat a l’ACB mirant de reüll l’Eurolliga. En la màxima competició s’hi van classificar gràcies a obtenir el bitllet per haver estat campions de l’Eurocopa. Però tothom és conscient que difícilment hi tornaran el curs vinent si no són campions de l’ACB. Els de Joan Plaza estan vivint una temporada molt exigent, res a veure amb el curs passat, en què la competició europea, pel fet de ser més fluixa, els donava molts triomfs i més confiança. Tot i que evidentment volen guanyar, l’objectiu clar és no quedar despenjats en la classificació per no perdre motivació i, sobretot, públic.