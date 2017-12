Nacho, t’estimo!

Si Catalunya ha viscut unes eleccions en dia laborable, divendres va fer trenta anys, també un dia feiner, un dimarts, a Valladolid, Nacho Solozábal (Barcelona, 1958) va convertir un triple que, per molts anys que passin, tothom conservarà en la memòria. “En la història del Barça hi ha hagut moltes cistelles importants, algunes que després han ajudat a guanyar una Eurolliga, però aquella va tenir els ingredients que era una final, que era contra el Madrid i que la cistella en l’últim segon va servir per guanyar un títol”, recorda l’exbase del Barça. Segurament també va ser especial perquè el Madrid va arribar a la cita com un cicló, mentre que el Barça ho feia amb un balanç de 0-4 en la copa d’Europa –havia perdut contra el Partizan, el Saturn Colònia, l’Aris i el Maccabi–. Solozábal va defensar la samarreta blaugrana del 1979 al 1992, va ser internacional en 142 ocasions i aquella copa va ser una de les nou que va guanyar. Totes amb el Barça, l’únic club on va jugar: “Tothom se sabia la plantilla de memòria i només podies tenir dos estrangers; ara hi ha un problema perquè el món ha canviat molt, tot és lliure però crec que els equips haurien de tenir un nucli dur de tres o quatre jugadors, cosa que no passa en el Barça actual.” Del que més orgullós està Solozábal és del que va fer aquella generació amb ell, Sibilio, Epi, Jiménez, Norris... “Va ser una època de traspàs de poders. Fins llavors el Madrid era dominador i una de les coses de què estem orgullosos aquella generació és que vam començar jugant a bàsquet perdent però vam acabar sent l’equip de referència del bàsquet ACB i també a Europa.” L’heroi de Valladolid ironitza quan se li pregunta com explicaria a un jove com era Solozábal: “Que ho mirin a Youtube. Ara els bases fan el mateix però més ràpid i amb més físic.” Per sort aquell mite va deixar de jugar però no va deixar el bàsquet, perquè el 1995 fitxar per Televisió de Catalunya per formar part d’un equip màgic al costat de Jordi Robirosa i Víctor Lavagnini en les retransmissions.