Guanyar com sigui

Se sabia exactament, des de l’estiu, la data del retrobament amb Bartkozas. El que ningú podia imaginar-se és que el Barça Lassa hi arribés en una situació delicadíssima, després de lligar cinc derrotes a Europa i tenir coll amunt l’accés al play-off. La distància ja és de quatre victòries, quan tot just s’arribarà avui a l’equador de fase regular. Uns registres paupèrrims i que empitjoren, i de molt, la trajectòria de Bartzokas el curs passat al club blaugrana. Amb el tècnic grec es va cloure la primera volta amb 7-8 i idèntic balanç que el vuitè, el que marcava el tall de play-off.

Tot i els dos dies festius de Nadal, l’equip ha tingut una setmana neta de partits per focalitzar esforços i treball en la cita a la pista del Khimki. Un lloc per veure si la reacció en el darrer quart a Vitòria simplement va ser un miratge o l’inici d’una revifalla. Per guanyar el primer partit a fora a Europa del curs, cal trobar una identitat en defensa i més continuïtat en l’esforç, sense alts i baixos de concentració. Més que pensar en fitxatges per reforçar l’equip, Sito Alonso demana “un pas més” als que ja hi són. Pressey tornarà avui a l’equip –va ser el sacrificat els dos darrers partits– i se’n queden fora Sanders i Kurucs, que no han viatjat ni a Moscou per decisió tècnica.

Verinós a casa