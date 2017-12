Reconstruint la reconstrucció

La victòria del Barça divendres a Moscou va evitar que l’epitafi europeu de l’equip blaugrana arribés abans que un any enrere, però la realitat continua sent dura, molt dura, tan desfavorable com la que a finals del 2016 protagonitzaven Rodrigo de la Fuente, Georgios Bartzokas i un equip que no rutllava. Aquell projecte que havia de revifar la flama que s’havia anat apagant a final de la brillantíssima era del tàndem Joan Creus-Xavi Pascual no tan sols no va assolir els objectius sinó que en va quedar lluny, molt lluny. Un any després, la segona regeneració forçada del bàsquet blaugrana transita per viaranys que s’assemblen a pedregars, i el Palau es continua buidant.

És prematur fer judicis taxatius del projecte. “El projecte és Sito Alonso”, va dir el nou mànager general, Nacho Rodríguez, de qui s’espera capacitat d’anàlisi, coneixement de mercats i encert en les decisions molt superiors a les del seu antecessor, Rodrigo de la Fuente. Però Sito Alonso ha acabat l’any fent la sensació que no tots els jugadors el segueixen, havent proscrit dos fitxatges –Rakim Sanders i Phil Pressey, homes bàsics en alguns moments de la tardor, ara no juguen i, en canvi, Vezenkov torna a comptar– i aferrant-se al compromís d’alguns, que és el mateix que admetre que no tots estan compromesos. De moment no s’ha trencat res amb estrèpit, però un equip amb set cares noves –quatre, titulars potencials– necessita ser construït amb tacte.

Al Barça no hi ha temps. Un pressupost dels grans d’Europa, entre 25 i 30 milions, no admet el grau de paciència recomanable. I així, o s’encerta o els projectes són d’un sol ús. Fa un any el Barça amb Bartzokas tenia dues victòries més en l’Eurolliga –a una del vuitè lloc– i una més en l’ACB. Però al tècnic grec la situació el va superar, se li van desconnectar més jugadors del que és admissible –si és que es pot admetre que se’n desconnecti cap– i el resultat és conegut: patacada en l’Eurolliga (5-10 en la segona volta, descartat ràpidament de la lluita dels quarts), i eliminat dels tornejos ACB pel València, a semifinals en la copa i a quarts de la lliga, títol que acabaria guanyant el conjunt taronja dirigit per un català, Pedro Martínez, a qui més d’una opinió qualificada recomanava com a nou inquilí de la banqueta blaugrana.

Només el llegendari però cada cop menys utilitzat Navarro, Pau Ribas –que no hi tenia cap culpa perquè es va passar el curs en blanc–, Vezenkov, Koponen, Claver, Tomic –amb el seu salari va ser impossible col·locar-lo– i Rice –mateix cas que Tomic, però confinat amb el Barça B– sense que el pas endavant es percebi clar.