Males sensacions són les que va desprendre el Divina Joventut ahir contra un València amb cinc baixes. Preocupació abans de visitar l’Estudiantes el 4 de gener en un partit amb urgències. La Penya continua sent l’únic equip que no ha guanyat a fora.

Amb Wayns sense poder jugar per molèsties al genoll, la titularitat en la posició de base va ser per a Richard, però l’aposta no va sortir bé. Els verd-i-negres van sortir massa tous en defensa fins al punt que els tretze atacs dels valencians en el primer quart van acabar en cistella, dos dels quals després de rebot ofensiu. La Penya va encaixar 34 punts en el primer quart i ràpidament la diferència es va disparar per damunt dels 10 punts. La Penya, però, va ser capaç de posar-se les piles i amb joves de la casa com Dimitrijevic, López-Arostegui i Ventura juntament amb Vidal van collar millor en defensa els valencians i van començar a jugar amb més ordre en atac. La renda, que va arribar a ser de 16 punts (42-26) va quedar en un marge superable en el descans (47-37).

Clarament, però, no era el dia defensiu de la Penya, que va començar el segon temps amb una defensa zonal 2-3. I el primer atac dels valencians va ser un triple de Rafa Martínez. El Joventut es va situar a vuit punt (51-43) però en un tancar i obrir d’ulls el València va fer un parcial demolidor. Cinc punts d’Abalde van disparar l’alarma (71-48). A partir de llavors, festival valencià contra una Penya entregada. El jove de l’Arenys Pol Molins, que va ser convocat d’urgència, no va debutar a l’ACB. Qui sí que van tenir minuts per la placidesa del matx van ser els joves del València Hlinason, Ferrando i Puerto.