El Barça Lassa tanca amb un somriure un any de penúries

El Barça Lassa ha acabat l’any guanyant el Montakit Fuenlabrada al Palau (101-74) en un partit sòlid en tots els aspectes que ja tenia sentenciat al final del tercer quart (71-49) contra un equip que, no cal oblidar-ho, estava i està per sobre dels blaugrana a l’ACB. Els 12 jugadors que Sito Alonso ha posat en pista han anotat, amb Heurtel (15), Seraphin (13), Hanga (12), Claver (12) i tomic (11) en dobles dígits.

El Fuenlabrada s’ha avançat (0-8) però més per encert que per capacitat de desequilibri. Però el Barça també tenia el canell fi i ha capgirat el resultat a final de quart (20-16) i en el segon ha anat obrint forat (44-32) ajudat perquè el Fuenlabrada ha entrat de seguida en bonus i per la superioritat interior de Seraphin i en el triple (50%).

En la segona meitat el Barça ha insistit a posar pilotes a dins (ara amb Tomic) i a mig tercer quart tenia el matx molt encarrilat (61-44). L’ha rematat en els cinc minuts finals de quart, quan el Fuenlabrada només ha anotat cinc punts (71-49).