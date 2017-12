Cap d’any en positiu

Era un partit dels més perillosos, menys de 48 hores després d’un esforç europeu i amb un viatge des de Moscou pel mig. Era d’aquells que es perden i no se sap gaire bé per què. Però el Barça Lassa va ser molt sòlid, molt equilibrat, molt fi de canell. Els senyals positius de Vitòria i de Moscou es mantenen i el Fuenlabrada, que no es pot ignorar que havia tingut una setmana per preparar el partit i que era i és el tercer de la lliga, al davant del Barça, ho va pagar amb una derrota molt contundent, rebent més de 100 punts quan tenia la tercera millor defensa de la lliga. No hi ha descans –i no és tòpic– i el Barça, que va tancar el 2017 a l’ACB, també obrirà el 2018, avui mateix, a Sant Sebastià.

El 0-8 d’inici responia més a l’encert visitant (dos triples) que al joc. Quan el Barça va aprendre a castigar els canvis constants del Fuenlabrada en els bloquejos, va sumar amb naturalitat, ajudat per l’encert (71% de 2 en el primer quart) i va regirar el partit (20-16). A més, en el segon quart el rival va entrar de seguida en bonus (30-23, 14’) i el Barça ho va llegir atacant més l’anella amb penetracions i aprofitant la superioritat a dins de Seraphin. Però sempre atacant amb prou equilibri i traient profit de les pèrdues en primera línia del Fuenlabrada (44-32). Jugant amb tres grans tot el segon quart, Vezenkov va patir una mica defensant Cruz (11 punts a la mitja part), però aquest era un peatge menor perquè, en general, l’atac visitant va anar acumulant males decisions a mesura que s’apropava la mitja part. El 55% en tirs de camp contrastava amb el 38% visitant.

Buscant ara Tomic a dins, el Barça va anar ampliant el forat tornant del vestidor: (61-44, 35’) sempre amb implicació de tots els que entraven en la rotació. El partit es va estripar a final de quart (71-49) i l’últim va servir per veure, per fi, un resultat contundent a favor dels blaugrana, que van arribar a manar de 31.