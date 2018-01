Entreteniment

Novament 101 punts, com diumenge, novament 12 jugadors anotant i incorporant-ne alguns més a la causa. Però el Delteco GBC no és el Fuenlabrada i la revàlida de tot serà demà al Palau, contra el CSKA.

Perquè la visita a Sant Sebastià va acabar sent un entrenament, amb esforços suficients per marcar la ratlla però ben calculats i minuts dosificats. Si a més serveix perquè Koponen (21 punts i 24 de valoració, sostre personal a l’ACB) perdi l’ansietat, que Vezenkov perseveri com a rotació útil a la posició d’aler, oli en un llum i que Heurtel, alliberat de ser el base titular, sigui una solució d’alt valor per canviar de ritme.

Altre cop amb el cinc inicial del darrer quart a Vitòria, el Barça va seguir les pautes de diumenge contra el Fuenlabrada: solidaritat al darrere –tot i els problemes per aguantar Agbelese sense ajudes en el segon quart–, pilotes interiors a Tomic fins que va cometre la segona falta (8-13), l’equilibri entre joc interior i llançament (7/19 triples en la primera meitat) i la voracitat d’Oriola (10 visites al tir lliure en l’intermedi) quan es va veure que recollir engrunes era profitós.

Els blaugrana van fer el forat en el segon quart, quan el pes de les rotacions es va revelar molt diferent en uns i altres. Entre les faltes que cobrava Oriola i els triples finals contra l’estèril zona que va plantejar Fisac, a la mitja part (41-55) el partit es dibuixava com una fruita a punt de caure de l’arbre i que havia de permetre un pacte tàcit per evitar esgarrinxades pensant en el matx d’Eurolliga de demà contra el CSKA.

Madurat i al punt