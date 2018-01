Dos canvis, mateix rumb

“[Sergio] ho està fent bé,però encara s’hi està ajustant. Ell és obert i feliç, i es fa difícil no estimar-lo”, diu el tècnic

Quan una cosa funciona, val més no tocar res. L’aterratge de Dimitrios Itoudis al CSKA l’estiu del 2014 va venir acompanyat del fitxatge de Nando de Colo i, durant tres cursos, la direcció de joc es va mantenir inalterable. Fins que enguany, i per diferents circumstàncies, va perdre dos elements que no només tenien moltíssima qualitat (Milos Teodosic i Aaron Jackson), sinó que sabien interpretar a la perfecció l’ideari del tècnic grec, governant els partits a través de l’atac. Ajudat per la seva capacitat econòmica, l’equip rus ha minimitzat l’impacte que podien generar aquestes pèrdues, amb jugadors de primer ordre que no han alterat l’estil gens ni mica. És més, fins i tot anota més ara (89,1 punts) que la temporada passada (87,5). Lògicament, és el millor atac de l’Eurolliga. “Era tot un repte. En qualsevol equip, el base té una rellevància capital i els dos que vam fitxar [Sergio Rodríguez i Leo Westermann] tenien obligacions amb les seves seleccions i no van poder fer la pretemporada amb nosaltres. Però tots dos tenen qualitat i s’han ajustat ràpidament a la nostra filosofia”, explicava ahir Itoudis a L’Esportiu, poc després d’arribar a Barcelona. I hi va afegir: “En els últims anys, hem volgut crear una identitat pròpia, posant unes normes i establint una filosofia que ens fes recognoscibles. Que tothom entengués que «el CSKA és això». Gràcies a la continuïtat, ja que l’esquelet de l’equip es manté majoritàriament intacte, i la qualitat dels jugadors, estem sempre a dalt, lluitant pels títols i fent bon bàsquet. I això ajuda els nous a adaptar-se.”

Milos i Sergio

Sis temporades junts havien fet identificar la figura de Teodosic amb els vermells. La seva decisió de fer les Amèriques i fitxar pels Clippers deixava un buit difícil de cobrir. Tant és així que el seu relleu no va arribar fins al 17 de juliol, quan habitualment en aquestes dates la parcel·la tècnica del CSKA fa temps que té feta la feina. “Vam buscar molt i molt. Teníem un parell d’opcions i El Chacho n’era una. A mi m’agrada, abans de qualsevol negociació, parlar amb els jugadors, veure què pensen, quines expectatives tenen. Estàvem en una mateixa sintonia i estic satisfet que el management arribés a un acord amb ell.” Amb llibertat absoluta per difondre la seva creativitat sobre la pista, Sergio Rodríguez –va firmar un 2+1– està anant a més i arriba avui al Palau en un moment òptim. Els seus registres en la primera volta –14,6 punts (47,4% en triples), 5,2 assistències i 2,5 pèrdues en 27:24– no estan tan lluny dels que va acreditar Teodosic l’exercici passat: 16,1 (38% en triples), 6,8 i 3 pèrdues en 27:37. La comparació hi és, però el preparador grec en fuig: “No es tracta de trobar diferències i similituds entre l’un i l’altre. Són talentosos i creatius tots dos, però cadascú amb la seva personalitat i la seva història. Ara el Milos és a l’NBA i li desitgem el millor, i El Chacho és el nostre jugador i l’hem d’ajudar perquè desenvolupi el seu talent i coneixement del bàsquet per al benefici col·lectiu. Ho està fent molt bé, però encara està en procés d’ajustament, és clar. Ell és obert, una persona feliç i es fa difícil no estimar-lo.”

La lesió de Westermann