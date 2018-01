No aprèn la lliçó. Però potser no és una qüestió d’aprenentatge, sinó del tipus d’equip que té Diego Ocampo. Sense experiència i els que no són joves alguns limitats. O que no estan a un bon nivell, com Richard, Gielo i Jordan. I així és molt difícil guanyar a l’ACB. I es veu més accentuat quan la Penya juga contra un equip com l’Estudiantes, amb jugadors veterans com Savané, Cook, Suton i Caner-Medley que tenen, a més, el màxim anotador de la lliga ACB, Landsberg. És llavors quan es veuen més les mancances de la Penya. D’un equip que s’esprem al màxim, és capaç de fer un joc espectacular, agafar 18 punts de marge (43-61) i perdre aquest avantatge i acabar perdent. El mateix que li va passar a Fuenlabrada, on van cedir 19 punts. Cal una reflexió i, si cal fitxar, i es pot, fer-ho ràpid.

El matx va tenir una primera part amb constants alts i baixos dels dos equips. Parcials per a la Penya i parcials per a l’Estudiantes. I en el descans tot estava obert (43-46) amb un Estudiantes fent 7/14 triples. Però la sortida del vestidor semblava que serviria per donar la primera alegria de la temporada lluny de Badalona. La Penya semblava que deixaria de ser l’únic equip que no ha guanyat a domicili de l’ACB. Amb un Wayns espectacular un parcial de 0-15 va donar 18 punts de marge. Però incomprensiblement un parcial d’11-0 va ser la resposta de l’Estudiantes, que es va posar dins el matx (54-63). A partir de llavors, nervis. I dos minuts abans del final, Brizuela avançava els seus (76-75). Sort d’un triple de Wayns per forçar la pròrroga (81-81) i dos errors finals de Landsberg i Brizuela portaven a la pròrroga. En el temps extra, la Penya va tenir moltes possibilitats de guanyar el partit, tenint avantatge i pilotes per sentenciar. Però una vegada més el Divina Joventut va pecar de falta d’ofici i va pagar car el fet de jugar amb joves –Jordan estava eliminat per faltes abans del temps extra–. Birgander, per exemple, va errar quatre lliure en el moment final i la Penya es va enfonsar.