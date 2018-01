La clau, lluny del Palau

Després de la jornada d’ahir, el Barça està a només dues victòries de la vuitena posició, la plaça que dona dret a disputar els quarts de final. Quan falten 14 jornades, el repte és factible. Però independentment dels resultats que s’han produït en les dues últimes jornades i, sobretot de la millora del Barça quant a joc, confiança i resultats, el futur del Barça Lassa en l’Eurolliga depèn indiscutiblement del que faci lluny del Palau Blaugrana. Evidentment, nits com la viscuda contra el CSKA donen una injecció de moral a la culerada després d’un partit del nivell que es va veure del Barça contra el totpoderós CSKA. Però només és el primer pas. El segon haurà de ser fer-se fort a domicili.

I no caldrà esperar gaire temps per veure la solidesa dels de Sito Alonso a domicili. Fins ara ja ha quedat demostrat que al Palau Blaugrana es multiplica, perquè l’exhibició contra el CSKA no és la primera d’aquest curs, ja que el Panathinaikòs va ser escombrat per 27 punts i l’Olympiacòs i el Maccabi Tel-Aviv, de 23, cosa gens fàcil. Però la llegenda negra del Barça, no amb Sito sinó en els dos últims cursos, era a domicili. Lluny de Barcelona el Barça Lassa havia perdut 17 dels últims 18 partits i només va ser capaç de vèncer a Milà. Però després de vèncer a la pista del Khimki ara tot es veu diferent. Els de Sito Alonso disputaran tres dels pròxims quatre partits de l’Eurolliga a domicili. I no serà gens fàcil. Dijous vinent jugarà a l’OAKA d’Atenes contra el Panathinaikòs de Xavi Pascual, gran amic, curiosament, de Sito Alonso. La setmana següent serà de doble jornada i el Barça viatjarà a València i rebrà al Palau el Brose Basket, rival directe en la lluita per la vuitena posició. El quart partit serà a la pista del Fenerbahçe, l’actual campió de l’Eurolliga. L’examen és absolut i el futur blaugrana en la màxima competició continental depèn del qua faci lluny del Palau. Dels 14 partits que queden per acabar la lliga regular de l’Eurolliga, el Barça n’haurà de disputar vuit lluny de Barcelona i només sis a casa. Tot i la mala primera volta, els blaugrana van jugar més partits davant la seva afició que a domicili.