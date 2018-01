No perden el fil

No hi ha duel més perillós per a un equip d’Eurolliga que l’immediatament posterior a un gran triomf. Però el Barça Lassa no va badar ahir al migdia i va tancar de manera impol·luta un tram de calendari que feia feredat. El 5-0 en nou dies, entre Eurolliga i Lliga Endesa, posa de manifest que l’equip està en creixement i que finalment ha adquirit una identitat pròpia. Contra el Betis, va tornar a exhibir solidesa, arguments i fons d’armari.

De menys a més