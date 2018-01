El mur de l’OAKA

El Barça Lassa ha trobat la bona línia i els cinc triomfs seguits li permeten igualar la millor ratxa del present curs, firmada la primera quinzena d’octubre, en les beceroles del curs. La revifalla, per substància de joc i resultats, és evident a ulls de tothom, però requereix molta més continuïtat. I és que els blaugrana, sobretot en competició europea, venen de molt avall i el marge d’error que tenen és mínim, si encara volen tenir alguna cosa a dir en l’Eurolliga d’enguany.

L’equip va posar fi a la nefasta ratxa a domicili en la competició –nou derrotes seguides des del febrer de l’any passat– en la sortida prèvia, contra el Khimki de Bartzokas. Ara, però, el rival és el Panathinaikòs de Xavi Pascual, l’únic que encara no ha perdut a casa aquesta temporada (8-0), i ja hi han passat, entre altres, el Fenerbahçe i el Madrid. L’equip verd té el segell del tècnic català, amb fermesa al darrere –tercer que encaixa menys punts (75,7) i quart que força al rival més pèrdues (12,2)– i molta amenaça exterior, amb set peces superant el 40% en triples (Denmon, Lekavicius, Rivers, Pappas, Lojeski, Gist i Singleton). Aspectes que es reforcen a l’OAKA, on la seva afició hi crea un caliu gens còmode per als visitants. Això sí, en la primera volta 98-71 per al Barça Lassa.

Sanders, encara no

Com en els dos partits anteriors, Séraphin serà baixa per l’esquinç que té al genoll dret i es va quedar a Barcelona fent recuperació. Tot i això, tampoc va viatjar amb el grup Rakim Sanders, fet que garanteix un lloc en l’acta a Kurucs. “Ja va passar abans amb Pressey i també amb Vezenkov. Ara tot va bé i ell ha de guanyar-se les coses en els entrenaments”, va subratllar Sito Alonso.