Revifada estroncada

El Barça va competir bé a Atenes, però quan el joc no era prioritari, i en l’Eurolliga a fora això passa sovint, va fer figa. Es va desarmar puntualment i fatalment en els últims cinc minuts del segon quart i en els últims cinc del tercer. Abans del descans, encaixant un 11-2 que va deixar en no res una bona primera meitat. Abans d’entrar en el darrer parcial, la desconnexió li va fer perdre qualsevol iniciativa. I quan tocava serrar les dents, Nikos Pappas el va desconcertar. El Barça encadenava cinc victòries i el Panathinaikòs, dinou en fase regular d’Eurolliga, i a l’hora de la veritat va prevaler l’hàbit local, que és també el de Xavi Pascual.

Va entrar bé al partit, l’equip. Amb dinamisme i decisió, atent als canvis defensius dels grecs, sintonitzant amb Tomic i carregant el rebot ofensiu. Però el joc per parelles amb Calathes i sobretot la flaca defensa de transició, tant després de pèrdua com de rebot defensiu local, l’encongien (10-9). Des de la lectura dels desavantatges que s’ocasionaven per la defensa dels de Pascual, la coordinació de peus i mans de Tomic el va fer créixer (10-16), si bé Calathes i l’ofensiva rival a camp obert el reprimien (17-19).

Però l’equip se sentia bé. Heurtel va identificar el ritme ofensiu encarant Lekavicius (21-27), Oriola auxiliava el cinc contra cinc defensant amb tenacitat tant les situacions directes com les indirectes, i la confiança al davant es contagiava (25-32, 15’). El Panathinaikòs, sense triple (1/10), havia aguantat el cop gràcies a la mobilitat de Gist, i la progressiva tornada dels titulars de Pascual el va rehabilitar. Agressius, amb l’OAKA rugint, els verds van anar minimitzant el Barça, tancant el quart amb un 11-2. Castigant-lo (36-34), fent-li pagar també el seu esfereïdor tir lliure (1/8).

Restituït després del descans, en un escenari amb més intencions que concrecions en tots dos bàndols, de nou la sincronia ofensiva que donava Tomic va governar l’equip, i l’atenció al darrere en les associacions que buscava Calathes li van tornar el comandament (39-40, 25’). Però les rotacions, en Sito però no en Pascual, van capgirar la dinàmica (49-42, 27’) i els locals, immediats, van atuir el Barça, que maldava per agafar-se al partit (54-48). Amb tirs lliures i el joc curt d’Heurtel per replicar la presència de Vougioukas, físicament molt superior al pal baix (60-54, 32’).

Ja a peu canviat, amb la iniciativa i les bones sensacions del costat grec malgrat fallar triple rere triple, el joc col·lectiu va deixar de ser preferent en nom de l’atac ràpid, sobretot des del moment que Tomic va ser eliminat (65-56, 34’). Inquiet, el Barça va voler tirar pel dret, però a Atenes qui sap anar de cara a barraca d’una manera decisiva és Nikos Pappas, que no havia anotat en els tres primers quarts (0/5) i que va acabar el partit amb 15 punts. Joliu i tibat.