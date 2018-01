A batzegades no es fa camí

L’aficionat blaugrana se’n va anar ahir del Palau sense saber què pensar. Si havia d’estar enfurismat perquè va tornar a escapar-se un altre partit a casa –ja és el quart en la Lliga Endesa, i vuitè del curs–, o li havia de pesar més la força de voluntat i el coratge de l’equip per persistir, quan tot semblava més que perdut en l’arrencada d’últim quart (42-65, 31’). De fet, aquesta insistència, amb Pressey de revulsiu en el tram final, fins i tot va permetre-li tenir un triple en l’últim segon per forçar la pròrroga. Però va fallar. I, si bé matemàticament és cap de sèrie en la copa, no pot pretendre’s que el Barça Lassa pugui conformar-se amb això, i més quan es perd. Som gener i els fonaments són massa fràgils.

Un esperpent