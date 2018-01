De memòria

La Fonteta de Sant Lluís examinarà avui un altre cop el Barça Lassa. Aquest curs s’han vist les cares dues vegades, però totes dues al Palau Blaugrana, i tant en el partit d’ACB com en el de l’Eurolliga va guanyar el Barça. Però les coses han canviat molt des de llavors. El matx, que serà la primera vegada que es disputa a la Fonteta en competició europea, enfronta dos equips ara mateix només separats per una victòria a favor dels de Sito Alonso. Si bé aquesta setmana amb doble jornada és clau perquè el Barça es pugui enganxar a la zona alta i no quedar despenjat, la situació al València de Txus Vidorreta és exactament la mateixa. Els valencians arriben molt més descansats de la jornada d’ACB per dos aspectes: perquè van jugar dissabte i no diumenge com el Barça, i perquè els blaugrana van perdre contra l’Unicaja havent de fer un esforç important per remuntar 23 punts mentre els valencians es van passejar com si fos un entrenament contra el Saragossa, al qual van apallissar de 27 punts. El València ha superat un moment molt dur en l’Eurolliga, perquè va encadenar fins a deu derrotes consecutives en una depressió a la Fonteta.

Ni Green, ni Séraphin...