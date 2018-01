El mecenes valencià

Ha construïtL’Alqueria, instal·lació amb tretze pistes, un equip femení i un circuit per córrer, i ha pensat en un futur pavelló

Juan Roig (68 anys) poc es podia pensar aquell estiu del 1984 quan estava veient els Jocs Olímpics de Los Angeles que el bàsquet l’enganxaria tant. Juan, un dels sis germans de la família, havia decidit tres anys abans agafar el relleu d’aquella petita empresa de carnisseries (Cárnicas Roig) de la Pobla de Farnals, que va passar d’una a vuit, i després fundar el 1977 l’empresa Mercadona. Avui dia Juan Roig en té el 50% de les accions i la seva dona, Hortensia Herrero, n’és la vicepresidenta amb un 28% de les accions. La família Roig ha estat sempre lligada a l’esport del País Valencià. Paco Roig, amb qui ja no té relació, va ser president del València de futbol. I amb qui sí que té un lligam molt gran és amb el seu germà Fernando, president del Vila-real de futbol i que havia estat president del club de bàsquet fins al 1998. És habitual veure’ls junts. Juan Roig ha aconseguit explotar les empreses que venen a Mercadona i molta publicitat del pavelló és de marques que tenen productes als seus supermercats. El club s’ha modernitzat i cada partit està patrocinat per una empresa. Avui, per exemple, serà el partit de Pamesa, l’empresa del seu germà, i és un dels clubs de referència en xarxes socials a Europa. Juan Roig ha estat sempre ben connectat també políticament a València.

El 1986, any clau pel KO del futbol

El descens del València de futbol el 1986 a segona divisió va fer que el club valencià es desfés de les seves seccions, com la del bàsquet. L’equip estava a 1a B i Juan Roig es va apoderar dels drets federatius. Un any després, van deixar de jugar a la Canaleta, la població veïna de Mislata, per anar a jugar a la Fonteta, on només hi havia l’anella de dalt per a l’afició. Fins al 1994 no es van fer obres per fer el pavelló com està ara. Un any després, el 1988, va assolir l’ascens a l’ACB en superar el Metro Santa Coloma. El president actual no és Juan Roig, sinó Vicenç Solà, el directiu de la secció de bàsquet quan era del CFValència.

Fundació Trinidad Alfonso

En els últims anys, Juan Roig va decidir fer un homenatge a la seva mare i també a la seva ciutat. El prestigiós empresari va decidir fundar el 2012 una fundació amb el nom de la seva mare. I l’objectiu era molt clar: irradiar la cultura de l’esforç al País Valencià. Una organització basada en tres pilars: l’esforç, l’esport i les arrels per retornar a la ciutat tot el que la ciutat li ha donat a ell. Es va apoderar dels drets de la marató de València i va fer una cosa que ja ha quedat com una de les herències: va construir un carril per córrer on abans hi havia el llit del riu Túria. Una distància de poc més de quatre quilòmetres que servia d’entrenament per a les diferents proves atlètiques.

Deixar empremta per sempre