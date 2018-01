Ni rebots ni ambició

Aquest Dragon Khan que és el Barça d’aquesta temporada, capaç del millor i del pitjor, està ara mateix en un revolt perillós. Quan semblava que treia el cap, les sensacions han tornat a caure en picat. València semblava que era el lloc ideal. Els valencians no tenien la seva estrella, Green, ni Vives, ni Diot, ni Sastre, ni Sergi Garcia ni Williams. Però sí més caràcter que els blaugrana. Ahir es va tornar a veure que falta ambició. I si a sobre es va a la Fonteta sense Séraphin, el que s’espera és que l’altre pivot es multipliqui. Tomic, però, va acabar amb cinc faltes i 0 rebots. Una dada que pot explicar la insultant superioritat dins la pintura amb 18 rebots més per als de Vidorreta. El Barça continua desaprofitant ocasions per creure en les vuit primeres posicions, i el malson de jugar a domicili a Europa continua. Sense temps per lamentacions, demà, nou test a casa. Una cosa, però, que no és garantia de res, perquè ja s’han escapat aquest curs vuit partits, els mateixos que en tota la temporada passada. Fa falta un cop sobre la taula o això no s’arreglarà.

El que comença malament...

La sortida del Barça, amb la sorpresa del debut en la titularitat de Pressey, va venir marcada per les pèrdues de pilota. Després d’un 3-4, els de Sito Alonso van encaixar un 7-0 (12-6). A partir de llavors, els valencians van anar sempre al davant. L’entrada de Navarro i Oriola, però, va reactivar els blaugrana. Cinc punts seguits del capità van acostar els seus 14-11 a la vegada que augmentaven el nivell defensiu amb l’entrada de Sanders, Vezenkov i sobretot Oriola. Una cistella del de Tàrrega empatava el matx (25-25). Però Navarro, màxim anotador del Barça (8 punts) anava a la banqueta necessitat d’oxigen i sobrat de caràcter. I amb la Bomba assegut, els de Txus Vidorreta van neutralitzar en atac els blaugrana. Els valencians tornaven a obrir forat en el resultat contra un Barça que abusava del triple. En el primer quart havia fet un 1/3 des de la línia de 6,75 metres. En el segon va fer un 4/12 llançant molt més triples que no pas tirs de dos (4/6). Això ho aprofitaven els valencians i un triple d’Abalde posava la màxima del matx (41-31). En el descans tot estava obert (43-36). En el tercer quart Pau Ribas va agafar la direcció del Barça com a base. I precisament cinc punts seguits del de Badalona van igualar el matx (47-45). Dubljevic iniciava el seu clinic a la zona (4/4 de dos). El tàndem ex-València Ribas-Oriola mantenien els seus dins el matx. En aquesta fase, però, el Barça no va estar tan intens com feia falta, cedint fins a 11 rebots ofensius que donaven segones opcions als valencians (59-51). El València havia atrapat quasi els mateixos rebots ofensius (11) que no pas el Barça en defensa (13).

Ni amb Abalde de base