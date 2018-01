Sanders al rescat

El Barça va tallar una ratxa de tres derrotes abans de visitar divendres vinent la pista del campió de l’Eurolliga, el Fenerbahçe. Ho va fer sense brillar, sense esvair dubtes, tornant a aparèixer els fantasmes de derrotes anteriors. Això sí, fent el més important: guanyar. La victòria del Maccabi el manté a tres triomfs de la vuitena posició, però és vital recuperar la confiança. El Barça ahir va fer el primer pas. Qui ja la té tota és Sanders, que es va reivindicar després de sis partits castigat sense jugar per no haver tingut una bona actitud. Ahir, però, va ser l’heroi. Per això se l’ha fitxat, no per fer coses que no toquen i haver de quedar-se a la graderia sense jugar.

El Bamberg, amb la baixa d’última hora de Hickman, als Estats Units per problemes familiars, va topar ràpidament amb un Barça que tenia la lliçó ben apresa per evitar un nou daltabaix al Palau Blaugrana. Des del salt inicial, els de Sito Alonso van marcar el ritme. L’equip de Trincheri, que ahir no va estar a la banqueta perquè l’han operat de l’esquena i hi havia el seu ajudant, Ilias Kantzouris es va mantenir dins el matx, mentre que el Barça va estar desencertat en el triple. La falta de confiança es veu en el tir exterior, i els blaugrana van començar amb un 0/8 havent llançat i fallat fins a set jugadors diferents. Tot i això, el Barça estava sòlid al darrere, generant dubtes als alemanys, als quals els costava moltíssim ja no només anotar, sinó també fer bons tirs. Wright mantenia el Bamberg dins el partit anotant quasi la meitat (12) dels punts del seu equip (38-27). La diferència es va disparar per sobre dels 10 punts gràcies a dos homes: Oriola i Heurtel. El de Tàrrega es va multiplicar en intensitat i agressivitat i, a més, va estar encertat. El francès va tornar a exhibir el talent ofensiu en accions individuals. Un triple precisament d’Heurtel va donar el màxim avantatge (41-29) abans del descans (44-34).

En el segon temps semblava que el Barça trencaria el matx, perquè al Bamberg li costava déu i ajuda anotar i el Barça semblava tenir el partit sota control. I més quan Zisis, en una acció d’un contra un amb Heurtel, va rebre un cop al genoll en el tercer quart i ja no va tornar a sortir (50-38). Primer li va agafar el relleu Nikolic en la direcció sense encert i després Lô, que, tot i no ser un base, va donar velocitat. I precisament va ser ell quan amb dos triples seguits va fer que saltessin totes les alarmes i apareguessin els fantasmes (67-64). El Barça fallava els seus atacs i Radosevic, amb una cistella, posava encara més emoció (67-66 3:11 abans del final). Però quan el pessimisme començava a tornar a les graderies del Palau Blaugrana va aparèixer Sanders. El nord-americà va sortir al rescat del Barça. Ell tot sol va fer vuit punts per liderar un parcial final de 14-0 que va enfonsar els alemanys. Al final, 15 punts de marge totalment enganyosos per la igualtat final que hi va haver.