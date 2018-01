L’Spar Citylift Girona perd la final de copa contra l’Avenida (76-62)

L’Spar Citylift Girona ha perdut la segona final de copa consecutiva. Un any després de la derrota a Fontajau, l’Avenida ha tornat a imposar la lògica i s’ha imposat per 76--62. Núria Martínez ha acabat amb 18 punts i Nádia Colhado amb 11.

Primer quart d’alt voltatge, amb Colhado i De Souza xocant a dins i els triples de l’Uni com a arguments enfrontats al cinc contra cinc de l’Avenida (20-20). En el segon l’Uni ha tingut encert i ha pogut fer les rotacions convenients. A més, Surís ha jugat amb dos quatres en pista (Traoré i Evans) i ha defensat en zona (34-36). Només un parell d’errors encadenats han permès que l’Avenida anés al vestidor dominant (39-37).

L’Spar ha perdut tot l’encert en l’inici del tercer quart i ni les segones opcions li han donat prou vida. S’ha notat com l’Avenida apujava línies al darrere. Amb 50-41 (26’) Èric Surís ha aturat el partit, però no ha pogut frenar la sagnia. En l’últim descans,, 63-51 i no gaire bones expectatives, que s’’han confirmat en l’útim quart. L’Uni no ha tingut mai cap opció real de remuntar.