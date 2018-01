El FC Barcelona Lassa jugarà els quarts de final de la copa contra el Baskonia el divendres 16 de febrer a partir de dos quarts de deu del vespre. Un rival d’Eurolliga en el segon partit de la jornada, fet que, en cas de derrotar els bascos i superar també la semifinal de dissabte, el portarà a haver de guanyar tres finals en menys de quaranta-vuit hores per assolir el títol. L’itinerari més exigent per redreçar la temporada.

Falten encara vint-i-tres dies per al torneig de Las Palmas i, com es convenia ahir després del sorteig entre els diferents representants dels vuit equips, tres setmanes és prou temps per capgirar qualsevol dinàmica. Però les temporades deixen pòsit, i el del Barça, amb divuit derrotes en trenta-sis partits oficials, és de molt mal portar. La copa és un torneig curt, un cap de setmana llarg amb un títol en joc. Tan a prop i tan lluny, quan el dia a dia és tumultuós com el dels blaugrana, la copa és sempre una oportunitat per dignificar el rumb i aguantar el cop en vista de la possibilitat d’acabar una nova temporada en blanc –seria la quarta consecutiva–. Però el diable sempre troba un moment per dedicar cinc minuts a qui pitjor ho passa, i ahir primer el va emparellar amb el Baskonia i després li va dibuixar el camí físicament i mentalment més crític cap al títol. I vuit dies abans de la copa, l’equip de Sito Alonso haurà jugat a Tel-Aviv contra el Maccabi i, a tres triomfs dels israelians, que són els vuitens classificats a Europa, el febrer pot ser demolidor segons com vagin les dues jornades anteriors en l’Eurolliga, contra el Fenerbahçe i el Milà.

Enguany el Barça i el Baskonia ja s’han enfrontat en dues ocasions. En la primera jornada de la Lliga Endesa, els blaugrana van vèncer 87-82 després de remuntar el 56-67 que hi havia al final del tercer quart. A Vitòria, fa tot just un mes i en l’Eurolliga, l’equip de Pedro Martínez van guanyar 85-82 un partit que a dotze minuts del final dominava per 70-45.