Amb sis sentits

Tots els elements semblen estar en contra del Barça. El Fenerbahçe arriba en ratxa després d’encadenar nou victòries seguides en la lliga turca, en la qual és líder amb tres victòries d’avantatge respecte al seu màxim rival, l’Efes, i en què només ha perdut dos partits –precisament contra l’Efes i contra el Darussafaka, tots dos a domicili–. En l’Eurolliga ja encadena quatre victòries i, a més, aquest cap de setmana no va tenir partit en la lliga turca perquè es va disputar l’All-Star. El Barça arriba a la cita enmig d’una situació d’incertesa, sobretot perquè la trajectòria de l’equip aquest curs és una muntanya russa, és capaç del millor i del pitjor. Després del desastre d’Andorra, el tècnic, Sito Alonso, ha recuperat Moerman i Ribas, però no Navarro, que continua amb el procés gripal. El substituirà el pivot ucraïnès del filial Volidimir Herun, que podria debutar amb el primer equip. Séraphin encara haurà d’estar quatre setmanes més de baixa. Per part del Fenerbahçe, és baixa Nunnally, que va tenir una caiguda que va fer la volta al món contra el Baskonia després de fer una esmaixada que li va provocar una lesió a la mà dreta. Teòricament també hauria de ser baixa Nikola Kalinic, tot i que ja s’entrena des de fa dies amb l’equip després de lesionar-se.

El rebot, clau