Edwin Jackson tornarà al Palau

L’arribada d’Edwin Jackson (1,90 m, 1989) serà el primer moviment –segurament no l’únic– que farà el Barça Lassa per reconduir la temporada. L’escorta, que va ser blaugrana els últims set mesos de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana (2014/15), tornarà al Palau procedent del Guangdong xinès (15,8 punts, 4,5 rebots i 4,2 assistències). Amb tot, el club amb el qual ha hagut de negociar el Barça ha estat l’Estudiantes, que era qui tenia el dret de tempteig a l’ACB.

Jackson va ser el màxim anotador de la lliga 2016/17 (21,4 punts per partit). Quan va deixar el Barça va fitxar per l’Unicaja, on no va destacar estadísticament. L’acord amb el Barça està tancat, però hi ha algun detall pendent que impedeix que el fixatge sigui oficial. L’anunci podria arribar dilluns.

Pau Ribas, de base

L’arribada de Jackson podria fer pensar en una saturació de la posició d’escorta (Navarro, Koponen, Ribas i ara Jackson), però s’ha d’interpretar d’una altra manera: el Barça ha constatat que el mercat no li ofereix un base pur i a partir d’ara Pau Ribas serà a tots els efectes el segon base de la plantilla. De fet, en una entrevista a L’Esportiu dissabte passat, el mànager general, Nacho Rodríguez, ja va admetre aquesta situació: “En la funció aquesta de controlar i dirigir el grup, ara el Pau ho està fent molt bé. Ara bé, si analitzem la globalitat de l’Eurolliga, fixem-nos que la majoria d’equips tenen bases anotadors. No hi ha bases directors purs perquè en el mercat no hi són [...]. No estem especialment preocupats per aquest perfil, perquè a l’estiu ja sabíem que el Pau podia assumir-lo, i ara s’està completant molt bé amb l’Heurtel.”

Direcció o punts