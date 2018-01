Tuteja el campió d’Europa

Remuntada final sense premi. I és que per assaltar la pista del campió d’Europa amb els jugadors que té, amb Obradovic a la banqueta i amb els àrbitres pressionats, fa falta alguna cosa més. El Barça va ser competitiu, va tenir un gran encert en triples (13/26), però no va ser suficient. Només set homes van anotar, i dos d’ells de manera testimonial –Oriola, 3 punts, i Ribas, 2–. El camí del Barça cap als play-off continua lluny –és a quatre triomfs i queden 10 jornades–. Cada vegada menys i cada vegada un marge menor. Dijous vinent al Palau –a les 19 h per no coincidir amb el futbol– rebrà el Milà, penúltim classificat. Aquí sí que no es pot fallar.

Quant al matx d’ahir, Sito Alonso va sortir amb Koponen de titular –Navarro es va quedar amb grip a Barcelona– i amb Heurtel a la banqueta. L’aposta era de nou amb Pau Ribas de titular i els blaugrana van començar encertats i jugant amb ordre (4-8). Ràpidament, però, va aparèixer el potencial de Vesely a la pintura anotant 7 punts consecutius i liderant un 8-0 que canviava la dinàmica (12-8). Però els de Sito Alonso estaven molt encertats en el tir exterior i, amb Víctor Claver com a factor sorpresa, li va tornar el parcial de 0-8 (12-16). Els blaugrana havien llançat més de tres (4/8) que de dos (1/2). Però Wanamaker va decidir que ja havia arribat la seva hora i va treure totes les vergonyes defensives d’Heurtel en defensa. El nord-americà en va tenir prou amb un final de quart de fantasia. Quan faltaven 3:08 per al final del primer període encara no havia anotat. I en va encadenar 13 de consecutius, superant la seva mitjana de 12,7 per partit. Els turcs agafaven el màxim avantatge del matx (35-27) quan semblava que pitjor atacaven. Però llavors la solidesa defensiva del Barça, combinada amb un encert inusual en els triples (9/17), van liderar un parcial de 4-17 que donava la màxima del matx per al Barça (39-44) tot i que abans del descans tot va quedar obert (42-44). Tomic va fer un pas endavant quan l’equip el necessitava.

La por del tercer quart

La posada en escena després del descans no va ser el millor i, com acostuma a passar al Barça, no va estar a l’altura en el tercer quart. Curiosament, el Barça va veure com el Fenerbahçe agafa el màxim avantatge (65-54) amb un cinc a pista poc habitual amb Gurudic, Kalinic –sortint d’una lesió–, Mahmutoglu i Duverioglu deixant el seu cinc titular a la banqueta amb únicament Sloukas com a capità general. El Barça ho va aprofitar per acostar-se (67-62), però Zeljko Obradovic va tornar a posar els pesos pesants: Wanamaker, Melli i Vesely. La reacció va ser immediata.

Factor Melli; Vezenkov, 0