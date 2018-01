Curry, quina bèstia!

Un duel Warriors-Celtics és ara mateix sinònim d’espectacle. I si, a més, les seves estrelles estan al nivell que s’està exhibint, la festa és completa. Curry ha tornat de la lesió en un estat de forma impressionant. El jugador franquícia dels Warriors va establir el seu sostre del curs amb 49 punts i una sèrie de 8/13 triples. És el cinquè partit consecutiu que Curry anota com a mínim cinc triples. A 2,9 segons del final i 107-104 van fer falta sobre Irving perquè no forcés la pròrroga amb un triple. Va anotar el primer tir lliure (107-105) i en llançar a fallar el segon no va tocar el cèrcol. En un altre partidàs els Thunder van trobar el seu gran líder. Westbrook va signar un triple doble amb 31 punts, 11 rebots i 13 assistències secundat per George (26) i Anthony (21). Abrines va fer tres punts en sis minuts. Precisament George substituirà el lesionat Cousins en l’All Star. Van remuntar els Heat per guanyar amb un triple d’Ellington a quatre segons. Triple doble del serbi Jokic en la victòria dels Nuggets amb 11 punts, 16 rebots i 11 assistències. I dobles figures de Towns (16 i 19) en el triomf dels Twolves.

La jornada

Pistons - Thunder

108 - 121

Pacers - Magic

114 - 112

Hawks - Wizards

104 - 129

Heat - Hornets

95 - 91

Warriors - Celtics

109 - 105

Twolves - Nets

111 - 97

Nuggets - Mavs

91 - 89