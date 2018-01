El Barça no falla en el derbi contra la Penya (91-79)

El Barça Lassa ha guanyat al Divina Joventut (91-79) en el derbi més descafeïnat dels últims anys per la situació que viuen un i altre equip a la classificació. Els blaugrana agafen aire mentre la Penya encadena la seva setena derrota consecutiva.

El matx ha començat amb les baixes de Navarro i Pressey -per decisió tècnica- i amb els blaugrana neutralitzant la Penya en atac. Els de Sito Alonso no han deixat jugar còmodes als de Diego Ocampo que només han estat capaços d’anotar cinc punts en els primers nou minuts (13-5). Però el Barça ha demostrat no estar bé i la Penya s’ha tornat a posar dins el matx gràcies a la direcció i anotació del darrer fitxatge Laprovittola (13-12). El matx ha viscut una fase d’igualtat però sempre amb el Barça per davant. Després del 24-23 però la Penya ha encaixat, com ja és habitual en els últims partits, un parcial important. En aquest cas ha estat d’11-0 que ha situat la màxima diferència en el marcador (35-23) amb un Pau Ribas molt encertat. Al descans 40-29 amb 2/13 triples de la Penya.

Al segon temps feia falta veure si el Barça tornaria a tenir un tercer quart negatiu com ja ha passat en moltes ocasions aquest curs però ha estat tot el contrari. Els de Sito Alonso han augmentat la intensitat i ha eixamplat la diferència fins a un màxim de 16 punts (53-37). A partir de llavors els blaugrana han mantingut sempre la renda sobre els 10 punts i en moments puntuals on la Penya podia posar pressió ha errat tots els tirs lliurats i en el següent atac els de Sito Alonso han castigat cada vegada. Al darrer quart i ja amb la Penya derrotada el Barça ha tornat a obrir forat al marcador (89-71).