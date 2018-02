El penúltim tren

Fa setmanes que el Barça Lassa no pot cometre més errades en l’Eurolliga, i com que matemàticament encara no està descartat en la cursa per acabar entre els vuit primers classificats, avui no és cap excepció.

El visita l’AX Armani Milà, com els blaugrana, un habitual en la decepció però que arriba al Palau (19 h, Esport3) després de guanyar dos dels últims tres partits, contra l’Unicaja i a Vitòria. Els triomfs –101-87 amb 15/24 triples contra els malaguenys, 82-83 contra el Baskonia– demostren la perillositat dels italians. Col·lectivament són un equip de pa sucat amb oli, però agafats d’un en un té uns quants jugadors que demanarien una bona reflexió abans de descartar-los com a possibles fitxatges. Sense possibilitats de classificar-se –juguen a fora quatre dels cinc pròxims partits, els tres primers de manera consecutiva–, no tenen res a perdre, i si el Barça no els incomoda no demanaran permís per aconseguir el triomf. L’enèsim projecte de la Llombardia és enguany a les mans de Simone Pianigiani, que després de deixar Siena el 2012 amb sis títols de lliga consecutius i dues presències en la final a quatre, enguany ha tornat al seu país; després de no haver triomfat al Fenerbahçe –va ser destituït el febrer del 2013–, va tornar a la dinàmica de clubs la temporada passada, al Hapoel, amb el qual va guanyar la lliga d’Israel.

Edwin Jackson