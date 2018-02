El Palau entra en depressió

Nou desastre, ahir en família. Abans del matx tothom feia números pensant que el Barça no fallaria contra una de les pitjors versions del Milà de la història i mirant de reüll si el Maccabi punxava a Kaunas, com així va ser. Però no es pot estar pendent d’altres si a casa teva hi ha un problema. I ahir al Palau es va repetir la decepció. Aquest curs ja s’han viscut més decepcions (6) que no pas èxits (5) davant d’una afició incrèdula. És cert que matemàticament encara hi ha possibilitats. Falten nou jornades i la vuitena posició continua a quatre victòries. Però el problema és que les sensacions, la imatge i la consistència de joc i mental del Barça no conviden a l’optimisme. Pensar a acabar entre els vuit millors sembla una utopia. I Sito Alonso ho ratificava al final: “L’Eurolliga no està impossible, però sí quasi impossible.” Ara el que queda sobretot és que els blaugrana rectifiquin, perquè l’ACB ha de ser l’objectiu, ja que hi ha marge per canviar el rumb. I si en la copa sona la campana molt millor, perquè servirà d’injecció de moral i confiança, una cosa que ara no existeix. Això sí, els retocs que s’hagin de fer a la plantilla en forma de base o del que sigui, que es facin com abans millor. Ja no es pot perdre més temps.

Si es perdona, es paga