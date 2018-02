El Barça torna a fer el ridícul (96-72)

El Barça Lassa (12-7 en la lliga) ha tornat a fer el ridícul més espantós aquesta tarda i ha perdut a la pista del Baskonia (12-7) per 96-72, en un enfrontament que al final del primer quart ja estava liquidat (31-7) i que ha arribat a perdre de 32 punts (51-19) abans del descans. És la setena derrota en els últims nou partits de l’equip de Sito Alonso, que en el total de la temporada acumula fins ara un 19-21.

Des del primers atacs d’uns i altres ha quedat clar com anirien les coses al Buesa Arena, amb els bascos buscant Beaubois per encarar Juan Carlos Navarro i els blaugrana incapaços d’organitzar una ofensiva mínimament decent. Encara no s’havien jugat cinc minuts que Alonso ha demanat el primer temps mort, amb 13-2 en el marcador i 1/6 tirs i 3 pilotes perdudes dels seus jugadors. Res no ha canviat, al contrari, i ha estat indiferent qui hi hagués en la pista. Les cistelles del Baskonia no han minvat –la defensa del Barça ha estat una broma– i els atacs blaugrana han anat sempre del desordre al desconcert, amb una successió de triples i tirs sense sentit. Al descans, 58-30 pels alabesos, amb 20/31 tirs per ells i 9/36 pel Barça (3/16 triples). En la segona meitat el resultat ha estat de 38-42.

El proper partit dels blaugrana serà dijous (20.05 h), en l’Eurolliga, a la pista del Maccabi de Tel Aviv.