Pesic és l’home

Svetislav Pesic (Novi Sad, 1949) va acceptar ahir la proposta de Josep Maria Bartomeu i Nacho Rodríguez per dirigir el Barça Lassa fins a final de temporada i mirar de salvar una temporada que fins ara va ha anat pel pedregar. El debut del tècnic de la primera Eurolliga blaugrana (París, 2003) podria ser diumenge mateix, contra el Bilbao, gairebé catorze anys després de la seva sortida del Barça.

Amb el tècnic serbi a la banqueta, el Barça va guanyar el triplet (Eurolliga, ACB i copa) el curs 2002/03 i la temporada següent va repetir títol de lliga. Navarro és l’únic supervivent d’aquella plantilla, en la qual també hi era Nacho Rodríguez, que compartia la direcció de l’equip amb Sarunas Jasikievicius, l’objectiu indissimulat del club per al pròxim curs.

Abans que comencés la temporada 2004/05, i amb contracte vigent, la incompatibilitat amb Valero Rivera –a qui Joan Laporta havia situat com a mànager de les seccions professionals–, va acabar amb la seva destitució. Josep Maria Bartomeu era, aleshores, el directiu responsable de les seccions i en aquell moment va assumir la decisió de Laporta, tot i que en discrepava absolutament perquè era ferm partidari de Pesic. De fet, hi va conservar una bona relació. De fet la destitució de Pesic va ser la part més visible de les discrepàncies en la directiva que va acabar amb la sortida del sector que liderava Sandro Rosell, en el qual s’hi integrava Bartomeu.

Des que va deixar el Barça, Pesic va dirigir el Virtus de Roma, el CB Girona (campió de la copa FIBA), el Dinamo de Moscou, l’Estrella Roja, el València i el Bayern de Munic. L’any passat va deixar-ho córrer per uns problemes en un genoll i encaminava el seu futur fora de les banquetes, però ha decidit fer un parèntesi.

Amb Pesic pendent del que vegi avui, el Barça Lassa obre aquest vespre (20.05 h, Esport3) la 22a jornada de l’Eurolliga enfrontant-se al Maccabi a Tel Aviv. Sí, entre la tempesta també hi ha bàsquet, i els blaugrana es juguen contra el conjunt israelià les quasi imperceptibles possibilitats de continuar vius en la cursa per acabar entre els vuit primers. Julbe s’ha endut tots els disponibles a més de Kurucs, de manera que haurà de descartar-ne dos.

Una victòria el deixaria a tres partits del Maccabi –que marca el tall– amb vuit per jugar. Una heroïcitat es miri per on es miri, però vèncer avui mantindria l’esperit competitiu en paral·lel a les matemàtiques –en la primera volta el Barça, en un dels millors partits de la temporada, va dominar de cap a cap i va vèncer 89-67. Òbviament, perdre deixaria el vuitè lloc a cinc victòries i posaria fi definitivament a qualsevol al·licient competitiu.

Els de Spahija són l’equip que juga amb un ritme de pas més alt. El triple és en el seu cas un element residual, i atacar en els primers segons de possessió és la marca distintiva. No és el millor equip en rebot però sí que és el que més n’agafa, i no igualar la seva energia és vorejar el precipici. Conscients del punt en el qual es troben, pels grocs el partit és capital perquè després d’avui només els en quedaran tres més a casa (CSKA, Khimki i Panathinaikòs). Equip físicament molt poderós i en el fragor de la batalla des d’un punt de vista mental, l’exigència és màxima.