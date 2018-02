Arrenca la segona etapa Pesic

El FC Barcelona Lassa viurà avui el retorn de Svetislav Pesic (Pirot, 1949) a la banqueta per fer-se càrrec de l’equip fins a final de temporada. En aquest sentit, hi ha prevista per a aquest migdia (13.30 h, Barça TV) una roda de premsa, i si no hi ha res de nou, el tercer entrenador blaugrana en una setmana debutarà diumenge al Palau Blaugrana (12.30h) contra el Bilbao, l’únic partit abans del primer objectiu d’aquests quatre mesos i mig: guanyar la copa.

L’arribada de Pesic, el tècnic de l’equip des del 2002 al 2004, temps en què el Barça va alçar dues lligues, una copa i la primera Eurolliga de la seva història (2003), respon al desig del president de l’entitat Josep Maria Bartomeu, amb qui va coincidir en aquella primera etapa. Des d’aleshores tots dos han mantingut el contacte, i en la situació d’urgència que viu la secció, Pesic, que dimecres va ser a Barcelona per tancar l’acord per a la resta de temporada amb Albert Soler, ha acceptat el repte de redreçar el rumb de l’equip.

A banda dels títols amb el Barça, Pesic ha guanyat el mundial (Iugoslàvia) i l’europeu (Alemanya i Iugoslàvia) de seleccions, la Korac (Alba), la copa FIBA (Girona), lligues al seu país i a Alemanya en cinc ocasions (l’última el 2014 amb el Bayern), i diverses copes. A l’estiu del 2016, acabada la temporada, va ser intervingut per solucionar uns problemes crònics als genolls i, després d’una llarga recuperació, ara estava sense equip.

Després de marxar del Barça tot i tenir contracte per desacord amb una reestructuració en l’organigrama de les seccions, Pesic va agafar a mitja temporada la Virtus de Roma. Més endavant, també ha arribat amb l’exercici en curs al València i al Bayern. En el conjunt de la Fonteta va coincidir amb Víctor Claver, juntament amb Juan Carlos Navarro, els únics jugadors de la plantilla que ja han treballat amb ell.