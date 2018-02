Ultimàtum agònic de la Penya

Juanan Morales incrementa la pressió per desbloquejar la falta de viabilitat del Joventut, i ho fa recorrent a una mesura radical. Perquè, què hi ha més enllà de l’amenaça de dimissió del consell que va sortir de la reunió extraordinària d’ahir? La resposta és òbvia: la liquidació de la societat, prèvia autorització de la junta d’accionistes. Sense viabilitat difícilment hi hauria consell alternatiu al dimissionari. I sense tresoreria no hi ha viabilitat possible.

L’anunci de Morales va tenir un primer efecte ahir mateix. L’alcaldessa, Dolors Sabater (Badalona en Comú) ha convocat per avui una reunió extraordinària del patronat de la Fundació Privada Capital Europea del Bàsquet –que presideix ella– per mirar de trobar una solució per la tresoreria de la Penya. El consell d’administració del club, en una llarga reunió (tres hores i mitja) va condicionar la seva dimissió i la liquidació del club al resultat de la reunió d’avui.

Bloqueig municipal