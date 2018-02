Un equip rehabilitat

El Barça ha tornat. En un partit estratosfèric, jugat a tot drap i amb unes defenses d’alt voltatge, l’equip blaugrana va saber dominar tot i començar el primer i el tercer quart a peu canviat. Amo del rebot, responsable en la defensa individual i solidari amb el company, va tenir joc i mentalitat per viure els bons moments del Baskonia. I, seguint l’exemple d’Oriola i la verticalitat d’Heurtel, es va classificar per a les semifinals que jugarà avui contra el l’Herbalife (21.30 h). El Barça ha tornat, però ha fet tot just un primer pas, el primer de tres.

Energia i disciplina

La duresa defensiva del Baskonia a mitja pista i la poca atenció defensiva d’Heurtel en situacions de balanç van donar l’entrada del partit als alabesos, localitzant punts en arribada i en contraatac directe (4-10). Pesic va demanar un temps mort per evitar que el moment fos un record del passat recent i va posar Ribas en el lloc del base francès. Això i la segona falta de Granger van coincidir, l’equip de Pedro Martínez va perdre pistonada i el Barça va créixer. Ribas involucrava companys a camp contrari (11-12) i en cistella pròpia els blaugrana van trobar ritme defensiu amb les rotacions constants de Pesic. I, d’aquí, l’equip en va treure una confiança que va ampliar-li l’ofensiva: 10-3 i resultat capgirat (28-22). Amb la perpendicularitat d’Heurtel –excels una vegada va tornar– i les connexions que rematava Oriola. L’equip va iniciar malament el segon període (34-34), a remolc de les cames de Beaubois (39-39), però l’activitat defensiva era constant a pesar dels riscos que s’assumien, començant pel rebot ofensiu, i poca abans del descans un triple de Navarro situava el 50-40. L’excés de zel (Sanders i Oriola) va donar punts als bascos i l’equip va errar situacions alliberades en el triple que van reajustar el resultat (52-47). Sense especulacions, la primera meitat d’uns i altres havia estat sensacional. La represa blaugrana va ser com l’inici de partit, a remolc de l’energia de Granger i de la defensa en cinc contra cinc dels alabesos, molt amunt (54-54, 23’). Del tràngol, el Barça en va reeixir amb dues associacions entre Heuertel i Tomic, i com que al darrere la tensió individual i col·lectiva es mantenia intacta l’equip es va enlairar. Monopolitzant el rebot i seguint el ritme de Pierre Oriola, immens i multifuncional (68-59, 28’). Però Beaubois, sempre Beaubois –el seu estat de forma actual el porta a jugar una altra cosa–, evitava que els de Pesic enfoquessin clarament el triomf (74-67).

Força mental