Heurtel condueix el Barça a la final (74-87)

Com fa tres anys, també a Las Palmas, el Barça Lassa tornarà a jugar avui una final de copa, contra el Madrid, després de derrotar l’Herbalife Gran Canària per 74-87. Thomas Heurtel ha estat l’home decisiu de l’enfrontament amb 13 punts i 14 assistències. L’han acompanyat Oriola (14 punts), Ribas (12) i Hanga (12).

L’inici blaugrana, més pausat que en el partit dels quarts, ha estat marcat per la clarividència del base francès en la passada (9-10), però fins que l’equip no s’ha establert defensivament no ha pogut obrir marges. Amb recuperacions i provocant pèrdues ha trobat els punts que quan Heurtel s’ha assegut havia perdut per manca de fluïdesa. En els deu primers minuts, set jugadors havien anotat (15-21). La circulació de pilota ha millorat en el segon parcial, amb moltes situacions de passada addicional, i la màxima diferència ha estat només de deu punts (26-36) perquè no es podia contenir Pasecniks (8 punts). El domini, però, ha quedat en no res per l’aparició de Marcus Eriksson, que ha entrat en ebullició després d’anotar els dos primers triples que ha intentat. I amb 17 punts (5/6 de tres) pràcticament consecutius ha capgirat completament el marcador: del 23-32 al 41-37 a dos minuts del descans. L’equip ha perdut el nord, i dues cistelles d’Heurtel i el final del quart li han permès aguantar el cop (43-41).

Després d’uns primers instants espessos, la iniciativa ha tornat a mans del Barça amb l’activitat defensiva liderada ara per Sanders i les línies de passada descobertes, una vegada més, per Heurtel –ja 10 assistències en 18 minuts i 49-59 (27’)–. Les rotacions no han alterat la situació i un triple de Claver en l’últim segon ha situat el 56-68 a deu minuts del final. El Barça ha pogut trencar en l’obertura del darrer parcial (56-70 a 8:24), però dues badades defensives han permès dos triples als canaris i la feina s’enverinava a poc més de cinc minuts pel final (65-72). A més, tant Tomic com Oriola tenien quatre faltes. Pesic ha demanat temps mort, ha demanat als jugadors que deixessin els àrbitres i que es dediquessin a jugar. Ha costat, però les errades canàries i la creació d’Heurtel, amb carta blanca en la cistella contrària, han donat l’empenta definitiva als blaugrana (67-78 a 3:52), que no ho han liquidat fins a poc menys de dos minuts amb un triple, de qui si no, d’Heurtel (71-83).