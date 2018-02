El Barça aixeca la copa i talla tres anys de sequera (90-92)

El Barça ha tallat a Las Palmas de Gran Canària tres anys i mig de sequera de grans títols després de vèncer al Madrid (90-92), campió en les últimes quatre edicions. Pesic ha donat un nou aire a aquest Barça que no guanyava un títol des de la lliga ACB del curs 2013/2014. Heurtel ha estat escollit l’MVP.

El matx ha engegat amb domini blanc. Els de Pablo Laso han agafat un màxim avantatge de vuit punts després d’un triple de Thompson (21-13). Però en aquell moment s’ha produït una jugada clau. Rudy ha sortit al contracop i enlloc de penjar-se ha volgut fer una safata i ha rebut el tap de Hanga. La reacció blaugrana ha estat immediata amb un parcial de 5-15 i el Barça s’ha posat per davant (26-28). El Madrid tenia molts problemes per superar la forta defensa intensa i amb ajudes dels blaugrana i abans del descans ha agafat un màxim de sis punts (34-40). Però la clau ha estat a l’inici del segon temps. El Barça Lassa ha sortit llançat amb un parcial espectacular de 6-18 deixant absolutament ensorrat el Madrid. La diferència s’ha disparat fins els 18 punts (40-58) i tot i que encara restaven 15 minuts la sensació ha estat de domini absolut del conjunt blaugrana. Això sí, el Madrid no ha llançat la tovallola i ha anat remuntant gràcie al seu esperit fins al punt de posar-se amb opcions després de dos triples de Thompkins (90-92). Oriola ha rebut una falta a 11 segons pel final i ha fallat els dos tirs lliures. El Madrid ha agafat el rebot i ha tingut l’últim tir però Causeur des de la cantonada ha errat el triple de la victòria. Doncic ha acabat amb 1/8 en tirs de camp.