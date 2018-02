‘Veni, vidi, vici’

El Barça és campió de copa cinc anys després, un títol que és la penúltima prova de la genialitat de Svetislav Pesic, l’enèsima en la seva carrera de campió.

Governant el torneig des del salt inicial, amb cintura per canviar de direcció i de ritme durant els partits, el conjunt blaugrana va derrotar ahir el Madrid jugant uns excel·lents primers trenta-cinc minuts i uns pobres últims cinc. Amb defensa, rebot i punts en els primers trenta-cinc i amb defensa, rebot i esperit en els últims cinc. Concentrant la rotació en vuit homes i sense comptar amb el millor Heurtel i molt poc amb Tomic ni Oriola, trets de partit per faltes, van ser Moerman, Hanga i Sanders els que van aguantar l’equip en la profunditat de la final, amb Pau Ribas sintetitzant el talent d’uns i la grapa dels altres. El Barça torna a ser campió de copa i a Pesic el que és de Pesic: ho és perquè Pesic és especial.

Fos amb Tomic o amb Moerman, l’equip va obrir l’acte com marquen els manuals de les finals, portant pilotes a sota per trobar faltes i equilibrar la velocitat de pas dels primers minuts, elevadíssima i amb atacs molt curts (10-8, 5’). Hi havia compromís en la defensa individual i bones ajudes, i es carregava el rebot ofensiu per minimitzar la transició dels de Laso, però els problemes per atacar amb harmonia eren també manifestos. Heurtel no va entrar bé i va passar desapercebut, i Ribas, si bé va anotar, tampoc va poder involucrar companys (21-15).

El primer quart havia acabat amb un tap de Hanga després de recuperar tot el camp. En l’obstinació defensiva el Barça hi tenia el que buscava: incomodar l’ofensiva blanca, treure els de Laso de posició. L’hongarès va ser un pilar. La seva voluntat va ser seguida pels companys (21-20, 12’) i ni l’acumulació de faltes en els mateixos homes –onze en cinc jugadors en el descans, ja amb tres de Tomic– afeblia el zel col·lectiu en l’auxili. Es perdien rebots, però l’equip es reconeixia i la tornada d’Heurtel va donar-li un altre aire en atac. Va connectar amb Tomic i a la iniciativa defensiva el Barça va afegir-hi la del marcador (26-28, 15’). De la maduració, de la cura dels detalls (Moerman), l’equip en va treure el 34-40 de la mitja part.