“Han vist l’ocasió de canviar el destí i ara volem la lliga”

Svetislav Pesic és l’home. L’home que ho ha canviat tot. Amb carisma, respecte i talent. Una llegenda al servei del Barça. Al final ha demostrat per què és un mestre, però ell donava tot el mèrit a l’equip: “És un equip amb un gran potencial i en la copa ho ha demostrat. Pot fer un bàsquet modern, jugar bé en defensa i assumir responsabilitats.” El serbi va lamentar els últims minuts: “Segurament hi ha hagut por de guanyar i no és fàcil en la copa, però el títol ha de servir perquè tothom ens respecti, ja que no és només el fet de guanyar sinó com ho hem fet.” Pesic també va ironitzar sobre el seu fitxatge: “Sempre que el Barça no va bé tothom pensa que tornaré. Jo estava de vacances i quan Nacho [Rodríguez] em va trucar vaig agafar el primer avió.” De la seva arribada va destacar un aspecte clau: “Els jugadors sabien que hi hauria una oportunitat per canviar el destí i ho han donat tot.” Si una cosa té Pesic és ambició i només de comparèixer a la sala de premsa va llançar un missatge clar: “Ara el nostre pròxim objectiu és guanyar l’ACB.”

Al vestidor va aparèixer el president del Barça Josep Maria Bartomeu, que va parlar amb l’equip i va mantenir una conversa pública amb Svetislav Pesic. El tècnic serbi li va recordar que havien jugat com un gran Barça i feia broma: “Vam fer un gran partit contra el Baskonia, també contra l’amfitrió Gran Canària i contra aquest Madrid. Només ens ha faltat guanyar els Golden State Warriors.”

Missatge d’Heurtel