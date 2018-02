LeBron, MVP de l’All-Star

LeBron James ha estat escollit MVP del All-Star de Los Angeles liderant el seu equip a la victòria amb una remuntada quan perdien de 15 punts de diferència.

El primer quart ha començat com la majoria dels All-Star dels últims anys, com una mena d’escalfament barrejat amb espectacle per al públic que hi va assistir.

En el segon quart, el Team Curry ha tingut més encert i ha aconseguit una diferència de 15 punts a meitat del període, però el Team LeBron, en veure que se’ls podia escapar el partit ha demostrat molta seriositat i ha aconseguit remuntar.

Des del tercer quart fins als últims tres minuts de partit ha estat un festival anotador constant. Tots dos equips volien decidir el partit en els últims minuts.

Llavors LeBron ha demostrat les ganes que tenia de guanyar i ha liderat el seu equip amb una cistella i una assistència en l’últim minut que ha avançat tres punts el seu equip.

Curry, que ha volgut demostrar fins l’últim minut que el seu equip només anava a passar-ho bé, ha intentat empatar però un dos contra un de Durant i LeBron al base ha evitat el seu llançament i ha demostrat la seriositat en defensa de què presumien. James ha estat escollit MVP del partit, gairebé amb un triple doble de 29 punts, 10 rebots i 8 assistències. És el tercer guardó del seu palmarès (2006 i 2008).

Hi ha hagut controvèrsia, ja que Jimmy Butler (Team Curry) ha decidit no jugar perquè estava cansat. Aquest fet ha creat polèmica per que ocupava una plaça que podria haver estat per a un altre jugador més motivat.

El nou format del All-Star ha tingut molt bona acollida. Tot un encert per part del comissionat de la NBA Adam Silver, que vol innovar aquest torneig, com el nou canvi que vol fer al play-off: vol treure el format de conferències i que hi accedeixin els 16 millors, siguin de l’est o de l’oest.